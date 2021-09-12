Ayrıcalıklı Rotalar: Deniz levreği nasıl pişirilir?
Profesyonel rehber ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, Türkiye’nin ayrıcalıklı rotalarını keşfediyor. Tonguç bu hafta, D-Maris Bay Mutfak Şefi Deniz Katrancı’nın deniz levreği hazırlamasına tanıklık etti.
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NTV 12.09.2021 - 11:56| Son Güncelleme : 12.09.2021 - 12:00
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