Ayrıcalıklı Rotalar/Hatay 28 Haziran 2019

29.06.2019 - 10:44

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor. Ayrıcalıklı Rotalar, her Cuma 21.15'te NTV'de. Saffet Emre Tonguç, bu hafta tarihine, hoşgörü atmosferine, kozmopolit dokusuna ve eşsiz lezzetlerine hayran kalınacak bir şehrimiz olan Hatay'a yolculuk ediyor. Tonguç, izleyenleri önce Anadolu'da yapılan ilk cami kabul edilen Habib-i Neccar' a, sonra da dünyadaki ilk kiliselerden biri kabul edilen Saint Pierre Kilisesi'ne götürecek.Ekran başındakileri dünya üzerinde insan eliyle kazılan en büyük tünel olan Titus Vespasianus Tüneli'nde gezdirip, ardından da hem mimari yapısı hem de içindeki mezarlarla ilgi odağı olan Beşikli Mağara'nın derinliklerine götürecek. Beş farklı döneme ait 30 bine yakın eserin görülebileceği, dünyanın en büyük tek parça mozaiğinin de bulunduğu The Museum Otel Antakya ve Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi rotanın devamında gidilecek yerler olacak. Ayrıcalıklı Rotalar, 28 Haziran Cuma 21.15'te NTV'de.