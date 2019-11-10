Ayrıcalıklı Rotalar: Ürdün (Petra)

Çöl rüzgarlarını arkanıza alıp uçan halınızla Ortadoğu’nun ortasına, kızıl kumların diyarına yolculuk etmeye ne dersiniz? Ayrıcalıklı Rotalar bu hafta; dünyanın 7 harikasından biri olan Petra Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Ürdün’e yolculuk ediyor. Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark filmine de ev sahipliği yapan bu antik şehrin hala çözülemeyen sırları var. Gelin Petra'yı Saffet Emre Tonguç'tan dinleyelim...
NTV 10.11.2019 - 15:14| Son Güncelleme : 10.11.2019 - 15:32
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