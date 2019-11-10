Ayrıcalıklı Rotalar: Ürdün (Ram Vadisi)

Çöl rüzgarlarını arkanıza alıp uçan halınızla Ortadoğu’nun ortasına, kızıl kumların diyarına yolculuk etmeye ne dersiniz? Ayrıcalıklı Rotalar bu hafta; Orta Doğu'nun tarihle kuşanmış ülkesi Ürdün'de. Dünyanın en hayranlık verici ve en saf güzellik yerlerinden biri olarak kabul edilen ve bedevi kamplarıyla nam salan Ram Vadisi'ni ya da bilinen adıyla Wadi Rum'u Saffet Emre Tonguç'tan dinleyin...
NTV 10.11.2019 - 15:23| Son Güncelleme : 10.11.2019 - 15:30
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