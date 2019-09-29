Ayrıcalıklı Rotalar/Viyana 28 Eylül 2019

29.09.2019 - 09:09

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor. Ayrıcalıklı Rotalar, her Cuma 21.15'te NTV'de.

Ayrıcalıklı Rotalar'da bu hafta; dünyanın en zarif, en aristokrat, en romantik şehirlerinden biri Viyana konu ediliyor.

Yüzlerce müzesi, konser ve tiyatro salonları, o salonları dolduran on binlerce sanat severle bir gece bir arada olmaya ne dersiniz?

Karşılıklı ikiz binalardaki dünyanın en önemli ve ihtişamlı müzelerinden Doğa Tarihi Müzesi ile Sanat Tarihi Müzesi'ne ertesi gününüzü ayırabilirsiniz.

Hemen karşılarındaki toplam 12 müzenin bir arada olduğu 60.000 m²'lik Museums Quartier bölgesinde zaman geçirmeyi unutmayın...

Yapımına 1275'lerde başlanan değişik mimari tarzlardaki görkemli saray Hofburg, şehrin içinde, merkezin yanı başında.

Viyana'nın kalbi Stephanplatz'daki kentin en önemli simgesi 137 metrelik katedrali gezebilir, kulesine tırmanıp, şehri kuşbakışı seyredebilirsiniz.

1,441 odalı Schönbrunn Sarayı'nda tarihi kukla tiyatrosunu izleyebilir, tarihi fırınlarında ünlü yerel tatlılarını yapabilirsiniz.

Ayrıcalıklı Rotalar, 27 Eylül Cuma 21.15'te NTV'de.