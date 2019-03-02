Bana Söz Ver 1 Mart 2019

02.03.2019 - 10:27

"Bana Söz Ver" ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. "Bana Söz Ver" siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. "Bana Söz Ver"; uyku bozukluklarını konuşmak üzere Prof. Dr. Derya Uludüz'ü ve hayvan haklarını, hayvanlara yapılan işkenceleri konuşmak üzere ise HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ahmet Şenpolat'ı konuk ediyor. "Bana Söz Ver", her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 18.00'de canlı yayınla NTV'de...