Bana Söz Ver 10 Nisan 2019

11.04.2019 - 09:27

"Bana Söz Ver" ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor.

"Bana Söz Ver" siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor.

Bana Söz Ver'de; NASA tarafından yayınlanan ilk "kara delik" fotoğrafını konuşmak üzere Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Arık ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Göğüş konuk olacak.

"Bana Söz Ver", her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 18.00'de canlı yayınla NTV'de...