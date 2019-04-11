NTV

Bana Söz Ver 10 Nisan 2019
11.04.2019 - 09:27

"Bana Söz Ver" ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor.
"Bana Söz Ver" siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor.
Bana Söz Ver'de; NASA tarafından yayınlanan ilk "kara delik" fotoğrafını konuşmak üzere Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Arık ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Göğüş konuk olacak.
"Bana Söz Ver", her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 18.00'de canlı yayınla NTV'de...

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2019-04-10-09h21m27s32.png

Bana Söz Ver 9 Nisan 2019

 10.04.2019 - 09:27
vlcsnap-2019-04-04-09h15m03s52.png

Bana Söz Ver 3 Nisan 2019

 04.04.2019 - 09:23
vlcsnap-2019-03-26-09h23m03s2.png

Bana Söz Ver 25 Mart 2019

 26.03.2019 - 09:28
vlcsnap-2019-03-21-09h35m45s213.png

Bana Söz Ver 20 Mart 2019

 21.03.2019 - 09:44

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP