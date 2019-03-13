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Bana Söz Ver 12 Mart 2019
13.03.2019 - 09:22

"Bana Söz Ver" ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. "Bana Söz Ver" siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. Bana Söz Ver'de; uzayda kolonileşmek mümkün mü? sorusunu cevaplamak Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas ve Türkiye'de artan obeziteyi konuşmak için Prof. Dr. Muhittin Tayfur konuk olacak. "Bana Söz Ver", her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 18.00'de canlı yayınla NTV'de...

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