Bana Söz Ver 12 Temmuz 2019

"Bana Söz Ver" ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. "Bana Söz Ver" siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın hayatını kaleme alan Gazeteci Yazar İpek Çalışlar, kitabı üzerinden Latife Hanım'ın bilinmeyen yönlerini anlattı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik ise güneş çarpması ve çocukları güneşten korunmakla ilgili yapılması gerekenleri anlattı. "Bana Söz Ver", 12 Temmuz Perşembe 19.05'te canlı yayınla NTV'de...