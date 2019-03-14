Bana Söz Ver 13 Mart 2019

14.03.2019 - 09:34

"Bana Söz Ver" ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor.

"Bana Söz Ver" siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor.

Bana Söz Ver'de; Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Antartika'daki tarihi dalıştan bahsederken Evrim Kuran ise "Kuşak farkları", "Gençler ne istiyor?", "Nasıl bir gençlik geliyor?" başlıklarına ve sorularına yanıt verecek.

"Bana Söz Ver", her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 18.00'de canlı yayınla NTV'de...