Bana Söz Ver 16 Nisan 2019

17.04.2019 - 10:22

"Bana Söz Ver" ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor.

"Bana Söz Ver" siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor.

Bana Söz Ver'de; Türkiye'de büyüyen sağlık turizmini konuşmak için Prof. Dr. Kadir Okhan Akın ve yeni kitabı Camdakı Kız'ın hikayesini anlatmak üzere Dr. Gülseren Budayıcıoğlu konuk olacak.

"Bana Söz Ver", her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 18.00'de canlı yayınla NTV'de...