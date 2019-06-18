NTV

Bana Söz Ver 17 Haziran 2019
18.06.2019 - 10:25

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor.
“Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor.
Bana Söz Ver’de; Çernobil dizisi sonrası Rusya’da yaşanan son gelişmeleri konuşmak üzere Siyamend Kaçmaz ve Çernobil’i gezip deneyimleyen Youtube fenomeni Orkun Işıtmak konuk olacak. “Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2019-06-14-14h31m57s46.png

"Yağmur aniden bastırdı" tabiri doğru mu? Meteorolojiyi t...

 14.06.2019 - 14:33
vlcsnap-2019-06-14-14h29m40s231.png

İklim değişikliği yağışları nasıl tetikliyor? Yazın dolu ...

 14.06.2019 - 14:32
vlcsnap-2019-06-14-14h28m34s78.png

Sünger şehir kavramı nedir? Seller neden oluyor? (Bana Sö...

 14.06.2019 - 14:31
vlcsnap-2019-06-13-10h45m57s109.png

Bana Söz Ver 12 Haziran 2019

 13.06.2019 - 10:57

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP