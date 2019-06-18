Bana Söz Ver 17 Haziran 2019

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor.
“Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor.
Bana Söz Ver’de; Çernobil dizisi sonrası Rusya’da yaşanan son gelişmeleri konuşmak üzere Siyamend Kaçmaz ve Çernobil’i gezip deneyimleyen Youtube fenomeni Orkun Işıtmak konuk olacak. “Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...