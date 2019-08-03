Bana Söz Ver 2 Ağustos 2019

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor.
“Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor.
İş insanı Ali Şafak Öztürk; Jennifer Lopez'in 6 Ağustos'ta Antalya-Belek'te vereceği konser öncesi hazırlıkları anlatmak üzere Bana Söz Ver’e konuk olacak.
Ayrıca "Kader Gayrete Aşıktır" isimli ilk kitabını çıkaran reklamcı Bülent Yar, iş hayatında gençlerin rolünü anlatacak.
“Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...