Bana Söz Ver 22 Temmuz 2019

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. “Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. Bana Söz Ver’de; boşanma vakalarının çocuklar üzerindeki etkisini anlatmak üzere Doç. Dr. Senem Başgül ve güneşe çıkarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşmak üzere Dr. Ayça Alan Atalay konuk olacak. “Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...