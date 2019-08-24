Bana Söz Ver 23 Ağustos 2019

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor.
“Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor.
Bu bölümde, Kuzey kutbuna ilk bilimsel seferi yapan Türk ekibinin lideri Doç.Dr. Burcu Özsoy ve kurumsal hayattan ekmek sanatına geçen Ali İhsan Pirgan ve Ozan Benlioğlu konuk olacak.
“Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...