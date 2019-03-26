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Bana Söz Ver 25 Mart 2019
26.03.2019 - 09:28

"Bana Söz Ver" ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor.
"Bana Söz Ver" siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor.
Bana Söz Ver'de; bu yıl 7. kez düzenlenecek Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nı konuşmak üzere Karnaval Komite Başkanı Ali Haydar Bozkurt ve oyuncu Barış Kılıç konuk olacak.
"Bana Söz Ver", her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 18.00'de canlı yayınla NTV'de...

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