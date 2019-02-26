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Bana Söz Ver 25 Şubat 2019
26.02.2019 - 10:57

"Bana Söz Ver" ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. "Bana Söz Ver" siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. "Bana Söz Ver"e; Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi spor yazarları Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç ile 91. Oscar ödül töreninde yaşananları değerlendirmek için imaj danışmanı Suna Kabadayı konuk oluyor. "Bana Söz Ver", her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 18.00'de canlı yayınla NTV'de...

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