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Bana Söz Ver 28 Haziran 2019
29.06.2019 - 11:20

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. “Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. Bana Söz Ver’de, engelleri geride bırakan yaşam hikayesiyle Bilgisayar Mühendisi Muratcan Çiçek çalışmalarını anlattı. Ayrıca Psikiyatrist Prof. Sinan Canan, insan beyni ve teknoloji arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. “Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...

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