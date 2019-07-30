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Bana Söz Ver 29 Temmuz 2019
30.07.2019 - 09:18

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. “Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. Bana Söz Ver’de; gelecekte yaşamın nasıl olacağını fütürist Ufuk Tarhan anlatıyor. Ayrıca sağlıklı gözler için neler yapmamız gerektiğini Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Barış Sönmez anlatıyor.
“Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...

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