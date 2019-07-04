Bana Söz Ver 3 Temmuz 2019

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. “Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. Bana Söz Ver’de, TOÇEV'in kadınlara istihdam ve kız çocuklarına eğitim desteği için TOÇEV Başkanı Ebru Uygun ile proje geliştiricisi Renan Tan Tavukçuoğlu ve yapay zekayı konuşmak için Öğretim Üyesi Mustafa Mısır konuk olacak. “Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...