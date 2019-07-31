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Bana Söz Ver 30 Temmuz 2019
31.07.2019 - 09:13

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. “Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. Bana Söz Ver’de; iklim değişikliği ve artan sıcakların nedenlerini Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlatıyor. Ayrıca sosyal medya fenomenleri Nursena-Ayşenur Yılmaz kardeşler, komik tiplemelerini anlatıyor.
“Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...

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