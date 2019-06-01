Bana Söz Ver 31 Mayıs 2019

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. “Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. Dünya Tütünsüz Günü'nde sigaranın zararlarını konuşmak için Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk ve Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri için Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, Bana Söz Ver’e konuk olacak. “Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.00’de canlı yayınla NTV’de...