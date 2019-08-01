Bana Söz Ver 31 Temmuz 2019

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor.
“Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor.
Basketbol dünyasının ünlü başantrenörlerinden Oktay Mahmuti; kariyeri, başarıları ve gelecek planları üzerine Bana Söz Ver’e konuk olacak.
Ayrıca Psikolog-Yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini anlatacak.
“Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...