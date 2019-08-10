Bana Söz Ver 9 Ağustos 2019

10.08.2019 - 10:03

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor.

“Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor.

Bu bölümde, deprem ve doğal afetlerde neler yapılması gerektiğini konuşmak üzere AKUT Başkanı Recep Şalcı ve 12 günde 2 kez Dünya şampiyonu olan Fenerbahçe Doğuş Yelkencisi Yiğit Yalçın Çıtak konuk olacak.

“Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...