Başka Bi Kafa 13 Haziran 2019

14.06.2019 - 10:50

Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar; Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğünde gündelik konulara farklı bir bakış açısı getiren eğlenceli ve derin sohbetleriyle Başka Bi’ Kafa’da buluşuyor.

Başka Bi’ Kafa’da bu hafta; Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar “komşuluk ve dayanışma kültürü” konusunu konuşmak için bir araya geliyor. Simge Fıstıkoğlu “Komşuluk geçmişten günümüze nasıl değişti?”, “İyi bir komşu kimdir?”, “Yeni hayatta dayanışma kültürü yerini yalnızlaşmaya mı bırakıyor?” diye soruyor; Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar yorumluyor.

Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğündeki Başka Bi’ Kafa, her Perşembe 21.00’de canlı yayınla NTV’de.