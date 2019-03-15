Başka Bi Kafa 14 Mart 2019

Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar; Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğünde gündelik konulara farklı bir bakış açısı getiren eğlenceli ve derin sohbetleriyle Başka Bi’ Kafa’da buluşuyor.
Başka Bi’ Kafa’da bu haftanın sohbet konusu “mükemmelliyetçilik”.
İş ve evlilik hayatında mükemmel olma arzusundan sosyal medyadaki imaj kaygısına, çağımızın yeni rahatsızlığı mükemmelliyetçiliğe dair her şeyi Simge Fıstıkoğlu soruyor; Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar yorumluyor
Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğündeki Başka Bi’ Kafa, her Perşembe 21.00’de canlı yayınla NTV’de.