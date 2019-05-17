Başka Bi Kafa 16 Mayıs 2019

17.05.2019 - 10:38

Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar; Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğünde gündelik konulara farklı bir bakış açısı getiren eğlenceli ve derin sohbetleriyle Başka Bi’ Kafa’da buluşuyor. Başka Bi’ Kafa’da bu hafta; Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar “Başkalarının hayatı ve merak duygusu” konusunu konuşmak için bir araya geliyor. Simge Fıstıkoğlu, “Başkasının özel hayatını neden merak ederiz?”, “Magazin tutkusunun kaynağı nedir?”, “Sosyal medyada kimleri, neden takip ediyoruz?” diye soruyor; Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar yorumluyor.

Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğündeki Başka Bi’ Kafa, her Perşembe 21.00’de canlı yayınla NTV’de.