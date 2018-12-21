Başka Bi Kafa 20 Aralık 2018

21.12.2018 - 11:05

Levent Erden ve Bekir Ağırdır başka şeyler konuşmak için NTV ekranında bir araya geliyor. Gündelik konulara farklı bir bakış açısı getiren renkli, eğlenceli ve derin sohbetlerine özel konuklar eşlik ediyor. İzleyiciyi de sohbete dahil eden Başka Bi’ Kafa’da bu hafta, Levent Erden ve Bekir Ağırdır, “Boş zaman nedir?”, “Hobilerin yaşam ve yaratıcılık üzerine etkileri nelerdir?” sorularına özel isimler eşliğinde cevap arayacaklar.

Yeni bölümün konukları Yazar Ahmet Ümit ve Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş olacak.

Levent Erden ve Bekir Ağırdır ile Başka Bi’ Kafa, 20 Aralık Perşembe 21.00’de canlı yayınla NTV’de.



