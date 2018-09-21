Başka Bi Kafa 20 Eylül 2018

21.09.2018 - 12:08

Hayat çok hızlı... Gündemin içinde kaybolmak çok kolay... Her şeyin aynı olduğu bu zamanda, onlar başka şeyler konuşmak için yola çıkıyor. Levent Erden ve Bekir Ağırdır hayatın içindeki toplumsal dip dalgaların izini sürmek için bir araya geliyor. Başka Bi Kafa, 20 Eylül Perşembe 21.00'de NTV'de.

Gündelik konulara farklı bir bakış açısı getiren Başka Bi Kafa'da Levent Erden ve Bekir Ağırdır'ın renkli, eğlenceli ve derin sohbetlerine özel konuklar eşlik ediyor. İzleyiciyi de sohbete dahil eden Başka Bi Kafa, NTV yeni yayın döneminin en "başka" programı.

İlk programın konusu; sosyal medyanın hayatımızdaki yeri, katılım ve iletişim ihtiyacının nedenleri, sonuçları... İlk bölümün konukları ise psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu.

Levent Erden ve Bekir Ağırdır ile Başka Bi Kafa, her Perşembe 21.00'de canlı yayınla NTV'de.