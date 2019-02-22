Başka Bi Kafa 22 Şubat 2019

Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar; Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğünde gündelik konulara farklı bir bakış açısı getiren eğlenceli ve derin sohbetleriyle Başka Bi’ Kafa’da buluşuyor.
Başka Bi’ Kafa’da bu haftanın sohbet konusu “Alışkanlıklarımız ve biz...”
Simge Fıstıkoğlu “Biz mi alışkanlıklarımızı oluştururuz, alışkanlıklarımız mı bizi oluşturur?”, “Alışkanlıklarımızın esiri miyiz, efendisi mi?” sorularını soruyor; Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar yorumluyor.
Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğündeki Başka Bi’ Kafa, her Perşembe 21.00’de canlı yayınla NTV’de.