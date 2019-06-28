Başka Bi Kafa 27 Haziran 2019

Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar; Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğünde gündelik konulara farklı bir bakış açısı getiren eğlenceli ve derin sohbetleriyle Başka Bi’ Kafa’da buluşuyor.Başka Bi’ Kafa’da bu hafta; Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar “eğlence kültürü” konusunu konuşmak için bir araya geliyor. Simge Fıstıkoğlu “Dünden bugüne eğlence kültürü nasıl değişti?”, “Tüketim toplumunun eğlence pratikleri neler?”, “Yeni hayat eğlence anlayışını nasıl etkiliyor?” diye soruyor; Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar yorumluyor.
Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğündeki Başka Bi’ Kafa, 27 Haziran Perşembe 21.30’da canlı yayınla NTV’de.