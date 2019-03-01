Başka Bi Kafa 28 Şubat 2019

Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar; Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğünde gündelik konulara farklı bir bakış açısı getiren eğlenceli ve derin sohbetleriyle Başka Bi’ Kafa’da buluşuyor. Başka Bi’ Kafa’da bu haftanın sohbet konusu “stres”.
Simge Fıstıkoğlu “Stresin iyisi kötüsü olur mu?”, “Stres yönetimi için hayatı yavaşlatmak mı gerekir?”, “Stresle nasıl arkadaş olunur?” sorularını soruyor; Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar yorumluyor.
Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğündeki Başka Bi’ Kafa, her Perşembe 21.00’de canlı yayınla NTV’de.