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Başka Bi Kafa 7 Mart 2019
08.03.2019 - 11:10

Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar; Simge Fıstıkoğlu'nun moderatörlüğünde gündelik konulara farklı bir bakış açısı getiren eğlenceli ve derin sohbetleriyle Başka Bi' Kafa'da buluşuyor. Başka Bi' Kafa'da bu haftanın sohbet konusu "Yaşama sanatı". Simge Fıstıkoğlu, "İyi yaşam nedir?", "Anlamlı bir yaşam nasıl olmalı?", "İnsan ne için yaşar?" sorularını soruyor; Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar yorumluyor. Simge Fıstıkoğlu'nun moderatörlüğündeki Başka Bi' Kafa, her Perşembe 21.00'de canlı yayınla NTV'de.

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