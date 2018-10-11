“Ben yeni müzikleri diziler sayesinde öğreniyorum”

11.10.2018 - 17:13

Levent Erden ve Bekir Ağırdır başka şeyler konuşmak için NTV ekranında bir araya geliyor. Gündelik konulara farklı bir bakış açısı getiren renkli, eğlenceli ve derin sohbetlerine özel konuklar eşlik ediyor.

İzleyiciyi de sohbete dahil eden Başka Bi' Kafa'nın bu haftaki konusu, dizi dünyasının şifreleri, dünden bugüne dizi kültürü. Yeni bölümün konukları ise oyuncu Mehmet Aslantuğ ve yazar-senarist Zehra Çelenk.

Levent Erden ve Bekir Ağırdır ile Başka Bi' Kafa, her Perşembe 21.00'de canlı yayınla NTV'de.