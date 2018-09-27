Benim Şehrim (Gaziantep) 26 Eylül 2018

27.09.2018 - 11:14

En tarihi yerler...

En güzel yemekler...

Kendine has adetler...

Bilinmeyen güzellikler...

NTV ekran yüzleri Türkiye'nin dört bir tarafında şehirlerini anlatıyor...

İlk bölümde, Oğuz Haksever kendi şehrini anlatmak için Gaziantep'te...

Kentin tarihini ve kültürünü kendi üslubuyla anlatan Haksever, dünyanın sayılı mutfaklarından sayılan Gaziantep'in enfes lezzetlerini tadıyor, tatların sırrını ustalarından dinliyor. Şehre özel söz ve deyişlerini ele alan Haksever, Gaziantep'le adı anılan Zeugma Müzesi'ni gezmeyi de ihmal etmiyor. Oğuz Haksever, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile de keyifli bir sohbet yapıyor.

Yeni program Benim Şehrim, birinci bölümüyle 26 Eylül Çarşamba 21.00'de NTV'de.