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Bi Dünya Sevgi 1 Eylül 2018
01.09.2018 - 14:11

Miyav sesiyle güzelleşen hayatlar... Gülümseme nedenimiz, terapimiz, oyun arkadaşımız, karşılıksız sevenimiz, güzel doslarımız... Kediler... Bi Dünya Sevgi'de, her hafta kedilerin dünyası ekrana geliyor.
Bu hafta Bi Dünya Sevgi'de, Kadem ve sahibi Erkan Bey'in sıradışı dostluğu ve Rozie'nin dermotoloji muayenesi ekrana geliyor. Kınalıada'daki Empati Derneği'nin sokak hayvanları için yaptıkları ve Ayvalık'taki kedi dostu kafe de Bi Dünya Sevgi'de…
Bi Dünya Sevgi, 1 Eylül Cumartesi 11.30'da NTV'de...

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