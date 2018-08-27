Bi Dünya Sevgi 19 Ağustos 2018

Miyav sesiyle güzelleşen hayatlar... Gülümseme nedenimiz, terapimiz, oyun arkadaşımız, karşılıksız sevenimiz, güzel doslarımız... Kediler... Bi Dünya Sevgi'de, her hafta kedilerin dünyası ekrana geliyor. Bu hafta Bi Dünya Sevgi'de, güzel bir başlangıca şahit oluyoruz. Sütlaç, sezaryenle doğum yapacak. Siyam kedileri Bebe ve Çocuk, sahipleri Beyza ve Berna ile hastanede kontrole gidecek. Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, evde hayvan beslenmenin çocuklar ve sağlıkları üzerindeki olumlu etkisini anlatacak.
Bi Dünya Sevgi, 19 Ağustos Pazar 16.30'da NTV'de...