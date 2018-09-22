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Bi Dünya Sevgi 22 Eylül 2018
22.09.2018 - 12:19

Miyav sesiyle güzelleşen hayatlar... Gülümseme nedenimiz, terapimiz, oyun arkadaşımız, karşılıksız sevenimiz, güzel doslarımız... Kediler... Bi Dünya Sevgi'de, her hafta kedilerin dünyası ekrana geliyor.
Bu hafta Bi Dünya Sevgi'de; Başhekim Tarkan Özçetin ve ekibinin şahit olduğu yepyeni hikayeler, sevimli kedi Duman'ın tedavisi, sokak kedisi Osman'ın yeni evi ekrana gelecek. Ayrıca hayvanseverler olarak hayvan haklarını konuşulacak. Başarılı bir oyuncu Canan Mutluer evinin kapılarını Bi Dünya Sevgi için açacak...
Bi Dünya Sevgi, 22 Eylül Cumartesi 11.30'da NTV'de...

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