Bi Dünya Sevgi 25 Ağustos 2018

Miyav sesiyle güzelleşen hayatlar... Gülümseme nedenimiz, terapimiz, oyun arkadaşımız, karşılıksız sevenimiz, güzel doslarımız... Kediler... Bi Dünya Sevgi'de, her hafta kedilerin dünyası ekrana geliyor.
Bu hafta Bi Dünya Sevgi'de, Başhekim Tarkan Özçetin ve ekibinin şahit olduğu yepyeni hikayeler ekrana geliyor. Leo'nun kısırlaştırma operasyonu, balkondan düşen Çakıl'ın acil servise girişi Bi Dünya Sevgi'de. Bi Dünya Sevgi ekibi, Mucize kedi ve onun kahramanı Dr. Halil Akyürek'i de ziyaret ediyor.
Bi Dünya Sevgi, 25 Ağustos Cumartesi 11.30'da NTV'de...