Bi Dünya Sevgi 29 Eylül 2018

Miyav sesiyle güzelleşen hayatlar... Gülümseme nedenimiz, terapimiz, oyun arkadaşımız, karşılıksız sevenimiz, güzel doslarımız... Kediler... Bi Dünya Sevgi'de, her hafta kedilerin dünyası ekrana geliyor.
Bu hafta Bi Dünya Sevgi'de, Başhekim Tarkan Özçetin ve ekibinin şahit olduğu yepyeni hikayeler ekrana gelecek. Hastanenin ziyaretçileri arasında operasyona girecek Moon, cilt problemi yaşayan Golden cinsi köpek Dost ve sevimli kedi Paşa izleyicilerle buluşacak.
Bi Dünya Sevgi her hafta olduğu gibi sevimli dostlarımızla ekranlarınızda…
Bi Dünya Sevgi, 29 Eylül Cumartesi 11.30'da NTV'de...