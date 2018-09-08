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Bi Dünya Sevgi 8 Eylül 2018
08.09.2018 - 14:16

Miyav sesiyle güzelleşen hayatlar... Gülümseme nedenimiz, terapimiz, oyun arkadaşımız, karşılıksız sevenimiz, güzel doslarımız... Kediler... Bi Dünya Sevgi'de, her hafta kedilerin dünyası ekrana geliyor.
Bu hafta Bi Dünya Sevgi'de, trafik kazası sonrası bir bacağını kaybeden kedi Çıtır'ın ameliyatı, hayvan sahiplenmek isteyenler için tüyolar, Fenerbahçe Parkı'ndaki sokak hayvanlarına yardım eden gönüllüler ve Ayvalık Cunda Adası'nın sevimli sakinleri kediler var.
Bi Dünya Sevgi, 8 Eylül Cumartesi 11.30'da NTV'de...

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