Altın ekonomisi "Çarşı-Pazar Ekonomi"de (18 Eylül 2019)
Ekonomi stüdyodan çıktı, sokağa indi. Ekmekten altına, futboldan turizme; halkın ekonomisi Berfu Güven’in sunumuyla NTV’de ekrana geliyor. Altın geleneksel yatırım amacımız, fiyatı inse de çıksa da Türk halkının altına olan ilgisi değişmiyor. Berfu Güven konuklarıyla altını, altının arkasındaki dev çarkı Kapalıçarşı’dan rafineriye kadar ayrıntılı şekilde ele alıyor. Çarşı Pazar Ekonomi, Berfu Güven’in sunumuyla 18 Eylül Çarşamba 22.15’te NTV’de.
NTV 19.09.2019 - 09:32| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 17:30
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