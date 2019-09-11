Çarşı-Pazar Ekonomi 10 Eylül 2019

Ekonomi stüdyodan çıktı, sokağa indi. Ekmekten altına, futboldan turizme; halkın ekonomisi Berfu Güven’in sunumuyla NTV’de ekrana geliyor. Türkiye’de her gün binlerce restoranda, yüzbinlerce tabak yemek yeniyor. Milyonlarca insan, günde en az bir öğününü dışarıda yiyor... Kimi öğlen bir esnaf lokantasında, kimi köşedeki dönercide, kimiyse akşam bir restoranda... Berfu Güven hem dışarıda yeme-içme kültürüne hem de lokanta ekonomisine yakından bakıyor. Çarşı Pazar Ekonomi, Berfu Güven’in sunumuyla 10 Eylül Salı 22.15’te NTV’de.
NTV 11.09.2019 - 09:23| Son Güncelleme : 06.11.2019 - 17:22
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