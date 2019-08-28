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Çarşı Pazar Ekonomi 27 Ağustos 2019
28.08.2019 - 11:47

Ekonomi stüdyodan çıktı, sokağa indi. Ekmekten altına, futboldan turizme; halkın ekonomisi Berfu Güven’in sunumuyla NTV’de ekrana geliyor. 

Çarşı Pazar Ekonomi’de bu hafta gündem; Dondurma. Dondurma çocuk çoluk, genç yaşlı hepimizin, özellikle yazın sıcak havalarda en severek yediği şey... Maraş dondurmasından İtalyan’a, Fransız usülünden sütsüz sorbe dondurmalara, endüstriyel paketli olanlardan butik dondurmacılara kadar geniş bir yelpaze var.
Dondurmanın bu farklı çeşitleriyle kendini herkese sevdiren, hepimizi gülümseten sırrına ve dondurma ekonomisine kadar tüm detaylar Çarşı Pazar Ekonomi’de... Çarşı Pazar Ekonomi, Berfu Güven’in sunumuyla 27 Ağustos Salı 22.15’te NTV’de.

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