Çarşı-Pazar Ekonomi 6 Ağustos 2019

Ekonomi stüdyodan çıktı, sokağa indi. Ekmekten altına, futboldan turizme; halkın ekonomisi Berfu Güven’in sunumuyla NTV’de ekrana geliyor. Çarşı Pazar Ekonomi’de bu hafta gündem; Ekmek. Türkiye’de her sabah 29 milyon insan işe gitmek için yollara düşüyor. Herkesin ortak amacı eve ekmek götürebilmek... Ektiğimiz, biçtiğimiz, öğütüp hamur yapıp pişirdiğimiz buğdayın ekmeye dönüşen hikayesi Çarşı Pazar Ekonomi’de... Çarşı Pazar Ekonomi, Berfu Güven’in sunumuyla 6 Ağustos Salı 22.15’te NTV’de başlıyor.
NTV 07.08.2019 - 09:56| Son Güncelleme : 08.11.2019 - 11:33
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