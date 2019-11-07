Çarşı-Pazar Ekonomi 6 Kasım 2019

Ekonomi stüdyodan çıktı, sokağa indi. Ekmekten altına, futboldan turizme; halkın ekonomisi Berfu Güven’in sunumuyla NTV’de ekrana geliyor. Kaldırımda bir seyyar satıcıda, maç çıkışı, konser öncesi, plajda, garda ya da sokakta bir tezgahta... Eğer zamanınız da kısıtlıysa sokak lezzetleri hayat kurtarır, cebinizi yormaz ve karın doyurur... Berfu Güven bu hafta Çarşı-Pazar’da sokak lezzetlerine ve yarattığı ekonomiye yakından bakıyor. Çarşı Pazar Ekonomi, Berfu Güven’in sunumuyla 6 Kasım Çarşamba 21.15’te NTV’de.
NTV 07.11.2019 - 10:28| Son Güncelleme : 07.11.2019 - 10:40
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