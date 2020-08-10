Çarşı Pazar Ekonomisi: Berberler - Kuaförler (7 Ağustos 2020)

Ekonomi stüdyodan çıkıyor, sokağın nabzını tutuyor. Berfu Güven, Çarşı Pazar'ın bu bölümünde, Coronovirüsle kıymetini daha çok anladığımız berber ve kuaförlere ve kişisel bakım ekonomisine yakından baktı. Halkbank'ın katkılarıyla Çarşı Pazar Ekonomisi her cuma 22.15'te NTV'de.

ntv.com.tr 10.08.2020 - 11:13 | Son Güncelleme : 10.08.2020 - 11:38

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