Çarşı Pazar Ekonomisi: Gelecekte kargolar nasıl taşınacak? (21 Ağustos 2020)
Ekonomi stüdyodan çıkıyor, sokağın nabzını tutuyor. Berfu Güven, Çarşı Pazar'ın bu bölümünde, Coronovirüsle kıymetini daha çok anladığımız kargo ekonomisine yakından baktı. Halkbank'ın katkılarıyla Çarşı Pazar Ekonomisi her cuma 22.15'te NTV'de.
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NTV 22.08.2020 - 14:35| Son Güncelleme : 22.08.2020 - 14:48
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