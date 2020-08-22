Çarşı Pazar Ekonomisi: Karantina döneminde kargolar ne kadar arttı? (21 Ağustos 2020)

Ekonomi stüdyodan çıkıyor, sokağın nabzını tutuyor. Berfu Güven, Çarşı Pazar'ın bu bölümünde, Coronovirüsle kıymetini daha çok anladığımız kargo ekonomisine yakından baktı. Halkbank'ın katkılarıyla Çarşı Pazar Ekonomisi her cuma 22.15'te NTV'de.

NTV 22.08.2020 - 12:26 | Son Güncelleme : 22.08.2020 - 12:41

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