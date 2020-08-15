Çarşı Pazar Ekonomisi: Salgınla birlikte restoran mutfağında neler değişti? (14 Ağustos 2020)

Ekonomi stüdyodan çıkıyor, sokağın nabzını tutuyor. Berfu Güven, Çarşı Pazar'ın bu bölümünde, Coronovirüsle kıymetini daha çok anladığımız restoran ekonomisine yakından baktı. Halkbank'ın katkılarıyla Çarşı Pazar Ekonomisi her cuma 22.15'te NTV'de.

NTV 15.08.2020 - 16:23 | Son Güncelleme : 15.08.2020 - 16:41

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